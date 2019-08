Kettingbotsing met touringcar en vier auto's op A58, 70 kinderen in bus komen met schrik vrij

De verwondingen van de kinderen in de bus vallen mee. Foto: Toby de Kort / De Kort Media

OIRSCHOT -

Bij een kettingbotsing op de A58 bij Oirschot zijn woensdagmiddag een Belgische touringcar en vier auto's op elkaar gebotst. In de bus zaten 70 kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud. Volgens een begeleider van de kinderen is niemand gewond geraakt. De snelweg is nog tot 21.00 uur dicht richting Eindhoven.