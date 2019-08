Dagje Efteling eindigt in kettingbotsing: 'Kinderen zijn geschrokken, maar niet gewond' [VIDEO]

In de bus zaten zeventig kinderen. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

Zeventig Belgische kinderen waren nog maar net onderweg vanuit de Efteling in Kaatsheuvel toen hun touringcar onderdeel werd van een kettingbotsing op de A58. Vier auto's en de touringcar botsten vol op elkaar bij Oirschot. Chris de Vaan, die in de buurt van het ongeluk woont, hoorde de klap en schoot meteen te hulp.

"Ik hoorde gegil en ben gaan kijken", vertelt hij. Chris bood de begeleiders van de kinderen aan om te helpen. "Dat is geen heldendaad, dat doe je gewoon!"

Bekijk hier het interview met redder in nood Chris de Vaan:

Koekjes en water

De begeleiders van de kinderen waren maar wat blij met zijn hulp. "We zijn opgevangen door een lieve buurman die koekjes en water klaar had staan", vertelt Sven Gilissen. Hij was vandaag met de groep kinderen uit de Belgische gemeente Borgloon een dagje naar de Efteling. Alle kinderen hadden volgens hem een gordel om. "Er zijn hierdoor geen gewonden gevallen."

Bekijk het hele interview met de begeleider hieronder:

De kinderen zijn inmiddels in een andere bus overgestapt en weer onderweg naar Borgloon. "Ze hebben vanavond een verhaal om te vertellen."