A58 richting Eindhoven al uren dicht, weg later open dan gepland

EINDHOVEN -

De A58 richting Eindhoven is langer dicht dan verwacht. Rijkswaterstaat ging er vanuit dat de weg na een ongeluk eerder op de dag om negen uur weer helemaal open zou zijn. Het lukt niet om de touringcar te bergen, die bij het ongeluk betrokken was. Verkeer kan er wel via de vluchtstrook langs.