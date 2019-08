Rechtszaak drugsschip Moerdijk van start [LIVE]

De rechtbank in Breda behandelt vandaag voor het eerst in het openbaar de geruchtmakende zaak van het drugsschip in Moerdijk. Aan boord waren Mexicanen die volgens de politie crystal meth maakten. Verslaggever Willem-Jan Joachems volgt de eerste zitting en doet verslag.

Er is een paar uur uitgetrokken voor de pro forma-zitting. De rechtbank beslist over het voorarrest en kijkt hoe het onderzoek loopt en of er nog meer moet gebeuren. Een datum voor het inhoudelijke proces is er nog niet.

09:35 De advocaat van de Mexicaanse broers vraagt de rechtbank om vrijlating. Er is geen kans op herhaling, ze zijn first offender, hebben geen strafblad in Mexico volgens de advocaat. Ook het vluchtgevaar is er niet: paspoort inleveren en een meldingsplicht zijn voldoende, volgens hun advocaat.

09:33 De advocaat van een van de drie Mexicanen heeft geen verzoeken.

09:31 Schipper Cor B. is eerder veroordeeld voor een drugszaak. De rechter vraagt hoe dat zat met die zaak in België. 'Toen is er een plantage aangelegd door de toenmalige kapitein op mijn schip. Had ik niks mee te maken. Daar ben ik wel voor veroordeeld', zegt B.

09:25 Advocaat Welvaart vraagt aandacht voor de 'schrijnende' situatie rond het schip. Dat is in beslag genomen. Ze willen het overdragen. De waarde is 5,5 ton. Er is ook nog eens ingebroken op het schip. Dure navigatieapparatuur is gestolen, net als lasapparatuur. Het schip is eigendom van een Duitse firma van B en zijn dochter, net als de BMW die aan wal stond en ook in beslag is genomen

09:23 De advocaat wil dat Cor B. vrij wordt gelaten. 'Er is geen aanwijzing dat hij er iets mee te maken had en drugs maakte.' Cor B. verbleef op het achterschip in de kapiteinshut en deed werkzaamheden omdat hij het schip wilde verkopen. 'Hij kende die andere verdachten niet'. De Mexicaanse mannen zaten aan de andere kant, volgens B.

09:21 De advocaat van Cor B. zegt dat hij alle aansprakelijkheid ontkent over het vollopen van het schip. 'Ik heb dat niet gedaan, ik zat toen al vast', zegt Cor B. volgens zijn advocaat Bart Welvaart. 'Dat vollopen moet je echt met de hand doen en met een wiel en de politie was toen al aan boord', zou B. hebben geschreven in een brief aan de politie.

09:19 De rechtbank vraagt of er nog meer verdachten zijn. 'Nee', is het antwoord van de officier

09:16 De officier van justitie leest de aanklacht voor. productie van synthetische drugs, voorbereidingshandelingen en bezit van 820 gram crystal meth en 187 liter meth-olie. De misdrijven zijn gepleegd vanaf 15 december 2018, volgens het OM. Sporenonderzoek is nog volop bezig. ZO bekijkt de politie nog een mobieltje dat tijdens de inval in een afvoerputje is gegooid door een van de verdachten.

09:12 Twee verdachten lopen de zaal in vanuit het cellenblok. Het zijn de Bredase schipper Cor B. (65) en Diegos V.J. (24)

Zijn broer Victor en een andere Mexicaan en de andere Mexicaanse verdachte ontbreekt omdat ze in de gevangenis zijn achtergebleven.