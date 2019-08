Schipper drugsschip Moerdijk: 'Dacht dat Mexicanen xtc kwamen maken, geen crystal meth'

De rechtbank in Breda heeft donderdag voor het eerst in het openbaar de geruchtmakende zaak behandeld van het drugsschip in Moerdijk. Aan boord waren Mexicanen die volgens de politie crystal meth maakten. Ook op de boot was de schipper. Tot ieders verrassing vertelde die in de rechtbank dat hij dacht dat ze xtc kwamen maken.

Tijdens de zitting besliste de rechter over het voorarrest van de verdachten.



Lees hieronder het liveblog terug dat verslaggever Willem-Jan Joachems bijhield.

10:21 Voorarrest verlengd, verdachten terug naar de cel en naar huis van bewaring. Zaak gaat verder in november en februari. Einde zitting.

10:19 De rechtbank vindt dat er ernstige bezwaren zijn tegen de vrijlating van de vier verdachten. Volgens de rechtbank is het een probleem dat de mannen geen verklaringen willen geven.

10:17 Rechtszaak hervat. De rechtbank wil op 12 november verder, opnieuw pro forma. Drie maanden later, in februari staat de inhoudelijk zaak gepland. Worden twee dagen voor uitgetrokken.

09: 48 De rechtbank gaat even nadenken over de (drie) verzoeken om vrijlating. Ze zeggen dat ze ongeveer een kwartier weg zijn. De zitting is even onderbroken.

09:47 Hoe zijn die mensen met u in contact gekomen vraagt de rechtbank? 'Daar wil ik over zwijgen', zegt Cor B. De rechtbankvoorzitter vraagt het opnieuw. Cor B: 'Ze hebben toen gezegd dat ze iets met pillen wilden maken. Dat zou dan xtc moeten zijn. Niet zo slim'.

09:45 De advocaat van de schipper herhaalt: 'hij wist niet wat ze (de Mexicanen) daar aan het doen waren'.

09:42 Verdachte Diego V.J. luistert aandachtig en wordt bijgepraat door een tolk Spaans.

09:40 De officier somt diverse bezwaren tegen vrijlating op: Er wordt te veel geld in verdiend, de volksgezondheid is in gevaar en de kans op herhaling is groot. 'Ze zijn er wel degelijk dik in betrokken'.

09:38 De officier van justitie reageert: 'We hebben het hier over een drugslab van immense omvang dat in werking was, uniek in Nederland. B. zegt dat hij van niks wist? Dat is onmogelijk! Het kan niet anders dat ze het geweten hebben en betrokken waren'. Ze zegt dat alleen al de reuk al heel sterk aanwezig was, ook toen ze zelf poolshoogte kwam nemen.

09:36 De rechtbank vraag aan de Mexicaan wie hem heeft gevraagd hier naar toe te komen, wat hij op het schip deed, hoe lang hij in Nederland was en of hij betaald werd. Maar de Mexicaan herhaalt steeds: 'Ik doe een beroep op mijn zwijgrecht'.

09:35 De advocaat van de Mexicaanse broers vraagt de rechtbank om vrijlating. Er is geen kans op herhaling, ze hebben geen strafblad in Mexico, volgens de advocaat. Ook het vluchtgevaar is er niet: paspoort inleveren en een meldingsplicht zijn voldoende, volgens hun advocaat.

09:33 De advocaat van een van de drie Mexicanen heeft geen verzoeken.

09:31 Schipper Cor B. is eerder veroordeeld voor een drugszaak. De rechter vraagt hoe dat zat met die zaak in België. 'Toen is er een plantage aangelegd door de toenmalige kapitein op mijn schip. Had ik niks mee te maken. Daar ben ik wel voor veroordeeld', zegt B.

09:25 Advocaat Welvaart vraagt aandacht voor de 'schrijnende' situatie rond het schip. Dat is in beslag genomen. Ze willen het overdragen. De waarde is 5,5 ton. Er is ook nog eens ingebroken op het schip. Dure navigatieapparatuur is gestolen, net als lasapparatuur. Het schip is eigendom van een Duitse firma van B en zijn dochter, net als de BMW die aan wal stond en ook in beslag is genomen

09:23 De advocaat wil dat Cor B. vrij wordt gelaten. 'Er is geen aanwijzing dat hij er iets mee te maken had en drugs maakte.' Cor B. verbleef op het achterschip in de kapiteinshut en deed werkzaamheden omdat hij het schip wilde verkopen. 'Hij kende die andere verdachten niet'. De Mexicaanse mannen zaten aan de andere kant, volgens B.

09:21 De advocaat van schipper Cor B. zegt dat hij alle aansprakelijkheid ontkent over het vollopen van het schip. 'Ik heb dat niet gedaan, ik zat toen al vast', zegt Cor B. volgens zijn advocaat Bart Welvaart. 'Dat vollopen moet je echt met de hand doen en met een wiel en de politie was toen al aan boord', zou B. hebben geschreven in een brief aan de politie.

09:19 De rechtbank vraagt of er nog meer verdachten zijn. 'Nee', is het antwoord van de officier

09:16 De officier van justitie leest de aanklacht voor. productie van synthetische drugs, voorbereidingshandelingen en bezit van 820 gram crystal meth en 187 liter meth-olie. De misdrijven zijn gepleegd vanaf 15 december 2018, volgens het OM. Sporenonderzoek is nog volop bezig. Z0 bekijkt de politie nog een mobieltje dat tijdens de inval in een afvoerputje is gegooid door een van de verdachten.

09:12 Twee verdachten lopen de zaal in vanuit het cellenblok. Het zijn de Bredase schipper Cor B. (65) en Diego V.J. (24). Zijn broer Victor en de andere Mexicaanse verdachte Candelario V. ontbreken omdat ze in de gevangenis zijn achtergebleven.