Is de Tilburgse LocHal de beste bibliotheek van de wereld?

Dat de LocHal voor zo'n mooie titel genomineerd is, verbaast veel bezoekers niet. Chyrag Bhasin uit New Delhi in India zit met zijn vriendin op de trappen: "Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik 'wow'. Een bibliotheek als deze, het is ongelofelijk. Ik ben op veel plekken geweest, maar ik heb zelden zoiets gezien dat zo goed doordacht is al dit."

Stoffig

"De bibliotheek heeft altijd een beetje stoffig imago gehad", zegt Jet Spierings. "Dat verandert nu, want er gebeuren zo veel dingen voor jonge mensen en studenten. Ik vind het fantastisch."

Ibtissam Zaghdoud is met haar dochter Samia regelmatig op de afdeling met kinderboeken te vinden: "Ik vind het een hele leuke bibliotheek en ze hebben hele leuke boeken", zegt Samia. Haar moeder is erg te spreken over het gebouw: "Het is groter dan het Koningsplein. En ik vind de industriële uitstraling stoer."

Ver van elkaar

Maar niet iedereen is enthousiast. "Ik kan het me niet voorstellen", zegt een vrouw over de nominatie voor beste bieb. "Omdat alles zo ver van elkaar ligt. Inleveren, registreren. En je moet van beneden naar boven. Ik vind het niet prettig."

Concurrentie

De International Federation of Library Associations (IFLA) heeft de LocHal genomineerd, samen met nog drie andere bibliotheken:

Green Square Library and Plaza in Sydney, Australië

Green Square Library and Plaza in Sydney, Australiƫ. (foto: Tom Roe)

Oodi centrale bibliotheek van Finland in Helsinki

Oodi centrale bibliotheek van Finland in Helsinki. (foto: Kuvio)

Turanga bibliotheek in Christchurch, Nieuw-Zeeland,

Turanga bibliotheek in Christchurch, Nieuw-Zeeland

Prijzen

Voor een bibliotheek die nog geen jaar open is, heeft de LocHal al een indrukwekkend lijstje prijzen te pakken. Vooral de architectuur wordt geprezen, zoals bij de BNA Beste Gebouw 2019-uitreiking. 'The LocHal redefines the library typology', schrijft het vakblad voor architecten The Plan. Zij riepen de Tilburgse bieb uit tot winnaar van hun internationale architectuurwedstrijd.

Verder zijn er erkenningen en onderscheidingen van de Dutch Design Awards en de Gulden Feniks. En er zitten prijzen in de pijplijn bij de Deezen Awards.

Wow-effect

Al die nominaties en prijzen, directeur Peter Kok is er blij mee: "Als je hier binnenkomt, heeft dat een wow-effect. En dat heeft de rest van de wereld ook ontdekt. Ze komen hier massaal op af, uit alle landen van de wereld. De eerste drie maanden van het jaar had de LocHal een bereik van 235 miljoen mensen. Dus heel veel mensen hebben ervan gehoord, in Nederland en daarbuiten."

Maar met de nominatie voor beste bieb van de wereld is Kok helemaal verguld: "Want dit is de erkenning dat we hier vernieuwend bezig zijn. Een ander type waardering, vooral ook voor onze medewerkers."

Kleine kans

Toch schat de directeur de kansen om te winnen laag in. En dat heeft alles te maken met de winnaar van vorig jaar: Den Helder. "En ik schat de kans klein in dat de organisatie twee keer een bibliotheek uit hetzelfde land die prijs zal geven. Maar je weet nooit. Áls we winnen, dan winnen we ook echt met kop en schouders op inhoud. Dan weten we zeker dat het geen politiek is."