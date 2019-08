'Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren?', omwonenden willen dat N640 écht veiliger wordt

"Auto's en vrachtwagens denderen hier maar door. Wanneer mensen willen oversteken, staan ze gewoon vijf of tien minuten te wachten. Op een gegeven gaan ze dan maar lopen terwijl het eigenlijk onverantwoord is", vertelt buurtbewoner Jan Wijnen.

Verkeersveiligheid

Samen met andere mensen uit de straat, strijdt hij al tien jaar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een verlaging van de maximum snelheid van tachtig naar zestig kilometer per uur en een rotonde op het kruispunt Oude Antwerpsepostbaan en Gors zou volgens hem een hoop ellende in de toekomst kunnen voorkomen.

"Met een rotonde wordt het makkelijker om over te steken voor fietsers en voetgangers. Bovendien haal je de snelheid bij het verkeer eruit. Maar we denken ook aan meer controles en alleen doorgang voor vrachtwagens die tot het bestemmingsverkeer behoren."

Ernstig ongeluk

De bewoners krijgen steun van een meerderheid van de gemeenteraad in Halderberge. CDA-raadslid Frank Rockx: "Na het ongeluk van woensdag word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Wanneer de provincie sneller naar ons had geluisterd, was dit ongeluk zeker niet gebeurd."

Een 73-jarige fietsster raakte woensdagmiddag zwaargewond toen ze tijdens het oversteken werd aangereden door een bestelbusje. Een traumahelikopter werd opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat het slachtoffer niet goed zou hebben gekeken.

Bij het ongeluk op de N640 raakte een vrouw zwaargewond. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision)

Het gemeentebestuur heeft meerdere malen om aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie, maar kreeg tot nu toe bij de provincie nul op het rekest. De weg staat op de planning om veiliger gemaakt te worden, maar een rotonde of snelheidsverlaging zit er niet in.

Verkeersanalyse provincie

Volgens een provinciewoordvoerder is er wel onderzocht of de weg een 60-kilometerzone kan worden. Maar omdat de weg onderdeel is van een netwerk van doorgaande ontsluitingswegen, zou dit niet 'passen'. Het sluipverkeer zou dan toenemen met alle problemen van dien.

Wijnen baalt er enorm van. "Mensen in Den Bosch denken dat ze het beter weten dan wij als omwonenden. Ik heb er er al enorm veel tijd en energie ingestoken om de veiligheid voor mijn kinderen en de mensen hier te verbeteren. We krijgen het niet voor elkaar. Het wordt alleen nog maar gekker."

Brandbrief

Volgende week sturen de buurtbewoners een brandbrief met handtekeningen naar de gemeente en de provincie in de hoop dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd.