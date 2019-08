Zorg voor dementerende oma van Kimberley verandert niet na overname: 'Eerst zien, dan geloven'

Het leek zo’n mooi plan: met hulp van een crowdfundingsactie wilde de 20-jarige Kimberley Kremers het ‘thuis’ van haar dementeren oma beschermen. Ooster Huys in Oosterhout, waar haar oma woonde, was failliet verklaard en Kimberley was bang dat een winst beluste organisatie de locatie zou overnemen. Een grote partij wordt, ondanks Kimberleys actie, inderdaad de nieuwe eigenaar. Maar die laat weten dat de zorg voor oma echt niet verandert.

Kimberley wilde geld inzamelen om ervoor te zorgen dat het Ooster Huys in handen kwam van de huidige locatiebeheerder, begeleidster Ingrid. De 77-jarige oma van Kimberley, Nel Jansen, is in een jaar tijd namelijk helemaal opgebloeid in het verzorgingshuis. Kimberley wilde voorkomen dat het verzorgingshuis 'overgenomen werd door een commerciële partij die alleen maar denkt aan winst maken'.

LEES OOK: Kimberley (20) wil het 'thuis' van haar dementerende oma redden: 'Elke euro telt!'

Dikke Audi

Kimberley weet nog niet zo goed wat ze moet denken van de overname door Actief Zorg. "Het is een groot bedrijf met zo'n vierduizend werknemers. Gisteren kwamen de eigenaren met een dikke Audi naar het Ooster Huys om kennis te maken met de bewoners en het personeel."

Volgens Daan Albers, communicatiemanager bij Actief Zorg, hoeft Kimberley zich nergens zorgen over te maken. "Ik denk dat ik die zorg meteen kan wegnemen. We hebben het personeel namelijk een contract aangeboden met precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. Er verandert dus helemaal niets."

Waar Kimberley zich met name zorgen over maakt is het verdwijnen van de intensieve, persoonlijke zorg voor haar oma en de rest van de bewoners. "Er is geen intentie om zorginhoudelijk iets te gaan veranderen", meldt Albers.

Eerst zien, dan geloven

Voor Kimberley geldt: eerst zien, dan geloven. "Het is even afwachten of het echt zo gaat zijn. Er zit nu natuurlijk heel weinig winstmarge op omdat er zoveel zorg wordt geboden in het Ooster Huys. De eigenaren moeten daar ook winst uit moeten halen, neem ik aan. Je gaat niet zoveel geld neerleggen voor een bedrijf en er nooit iets uit willen halen", reageert Kimberley stellig.

Toch bekijkt ze het nieuws voorzichtig optimistisch. "Als het echt zo gaat zijn, dan is het echt positief!" Al baalt de Oosterhoutse er wel van dat locatiebeheerder Ingrid het Ooster Huys niet over mag nemen. "Ik vind het gek dat de curator niet, of niet genoeg, rekening heeft gehouden met de locatiebeheerder. Uiteindelijk is het alsnog de grootste bieder geworden."

Hapje eten met de bewoners

Kimberley is blij met alle aandacht die haar oma en het Ooster Huys kregen naar aanleiding van haar inzamelingsactie. "Mijn oma was helemaal blij. Er zijn heel veel mensen naar haar toe gekomen. Ik heb ook best wat berichtjes gehad van mensen die donaties wilden doen met de garantie dat het geld ook echt naar locatiebeheerder zou gaan. Dat is helaas niet gelukt."

Het opgehaald bedrag komt uit op 230 euro. "Het is eigenlijk 270 euro, maar ik moet een gedeelte afstaan aan de website. Die 230 euro wordt gebruikt om een hapje te gaan eten met de ouderen."