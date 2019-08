Ciska Kapteijns (83) sinds dinsdagavond spoorloos, voor het laatst te voet gezien in Den Bosch

De 83-jarige Ciska Kapteijns is sinds dinsdagavond vermist. Ze werd voor het laatst gezien toen zij haar appartementencomplex in Den Bosch te voet verliet rond kwart voor elf.

De vrouw is 1,72 meter lang en heeft bruine ogen. Zij is fysiek in orde en kan, ondanks haar leeftijd, flinke stukken wandelen.

Kapteijns droeg een donkerkleurig wandeljack en een donkerkleurige broek toen ze ging wandelen. Onbekend is waar zij naar toe is gegaan en waar zij nu is.