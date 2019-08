Redder in nood gevonden: Gilze en Rijen gaat hittewimpel tóch zelf ophalen, en wij gaan mee!

Het was even zoeken in de gemeente Gilze en Rijen naar iemand die de 'hittewimpel' op kon halen. Het college van burgemeester en wethouders liep er niet warm voor. Bovendien stonden er al allemaal vergaderingen gepland en waren de agenda's overvol. Totdat daar Ingrid Langen was, ze wierp zich op als redder in nood en gaat nu de hittewimpel, die bij het hitterecord hoort, in het Gelderse Warnsveld ophalen.

Langen is directeur van de culturele centra in Gilze en Rijen. Toen ze hoorde dat echt niemand van betekenis in de gemeente naar Warnsveld af wilde reizen, klopte ze zelf aan bij het B en W en bood ze aan om de wimpel op te halen. In eerste instantie besloot Omroep Brabant om naar Gelderland te gaan, maar nu krijgen we dus gezelschap van Ingrid Langen.

Het hittewimpel was eerst in handen van de Warnveldse huisarts Jan Thate. Hij mat 75 jaar geleden de recordwarmte van 38,6 graden. Dat record werd vorige maand ruimschoots verbroken in Gilze en Rijen, op de vliegbasis werd het 40,7 graden.

Blij

Dus moet de wimpel naar Brabant komen. Warnsveld wilde het recordhouderschap vrijdag, precies 75 jaar na de record, formeel overdragen aan Gilze en Rijen en was teleurgesteld dat er niemand kon komen. De organisatie is blij dat het uiteindelijk toch is gelukt, aldus Henk-Jan Hulleman. Omroep Brabant rijdt ook naar Warnsveld om daar 'onze' hittewimpel op te halen.