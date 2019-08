Nieuwe Tilburgse studenten bedreigd met mes: 'Ik ben voortaan jullie drugsdealer'

TILBURG -

Een groepje jongeren dat net aan hun nieuwe studie in Tilburg was begonnen, is donderdagavond in de Tilburgse Spoorlaan door een agressieve drugsdealer bedreigd met een mes. Hij dwong hen zijn telefoonnummer in hun telefoon te zetten en zei daarbij: 'Ik ben voortaan jullie drugsdealer'.