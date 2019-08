Q-koortspatiënten geportretteerd door Bossche fotograaf

Samuels is een beroepsfotograaf, die zo nu en dan een project uitkiest dat volgens hem maatschappelijk relevant is. Na eerdere (bekroonde) series over onder andere de milieu- en de vluchtelingenproblematiek, heeft hij zich nu gericht op de gevolgen van Q-koorts.

Foto: Maikel Samuels

'Dit zijn de mensen die het is overkomen'

"Ik ben in contact gekomen met veertien Q-koortspatiënten en met deze reeks wil ik de patiënten letterlijk een gezicht geven. Vaak gaat het bij Q-koorts over ministeries, over schadevergoedingen en beelden van geiten. Maar dit zijn de mensen die het is overkomen en er allemaal op hun eigen manier mee verder moeten", vertelt hij.

Jong en oud, man en vrouw. Je komt ze tegen in de fotoreeks van Samuels. Mooie foto's, waarbij je vaak niet direct ziet dat de geportretteerde iets onder de leden heeft.

Samuels: "De portretten zijn inderdaad niet per definitie foto's van zichtbaar zieke mensen. Maar dat is wat ik van hen ook vaak hoorde. De meeste patiënten hebben weinig weerstand en peppen zich echt op als ze ergens aanwezig moeten zijn. De schaduwkant is dat ze daarna vaak dagenlang, thuis, uitgeteld liggen vanwege die inspanning."

Zwangerschap noodgedwongen afbreken

Caroline van Kessel uit Den Bosch kan daar over meepraten. Zij was zwanger toen zij Q-koorts kreeg. Daardoor moest ze de zwangerschap afbreken en sindsdien leeft zij, noodgedwongen, een ander leven.

"Ik probeer er het beste van te maken en wissel goede periodes af met slechte. Je tijd is minder geworden door je afgenomen energie. Het is schipperen met de goede momenten dat je wel energie hebt.

Foto: Maikel Samuels

'Er wordt licht geschenen op ons'

Van Kessel is blij met de extra aandacht die er met deze portrettenreeks voor Q-koortspatiënten is. "Dat betekent heel veel voor mij. Ik vind het fantastisch dat mensen er zich mee bezig houden, zonder dat ze er zelf aan lijden. Dat er toch weer licht wordt geschenen op iets wat voor zoveel mensen zoveel impact heeft, is heel belangrijk."

Maikel Samuels hoopt dat zijn werk door meer mensen gezien wordt en is onder meer in overleg met de provincie om de expositie in het provinciehuis en wellicht ook op meer plekken in Brabant te kunnen laten zien.