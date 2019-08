Boeren met spoed naar de rechter om stikstof uit stallen

Brabantse boeren stappen naar de rechter. Volgens hun belangenvereniging ZLTO komen ze in de problemen door het milieubeleid van de provincie. Het gaat dan vooral om de vraag wanneer de boeren hun stallen op orde moeten hebben. In 2009 tekenden de boeren een afspraak dat ze de hoeveelheid stikstof die uit de vele Brabantse stallen komt per 2028 gaan halveren.

Maar drie jaar geleden besloot de provincie om die datum op 2022 te zetten. De boeren stapten naar de rechter maar tot nu toe is hun zaak nog niet behandeld. De verwachting is dat de rechters zich er komend voorjaar over zullen buigen.

Vonnis afwachten kan niet

Als de provincie vasthoudt aan 2022 kunnen de boeren de uitspraak in hun zaak niet afwachten. Ze moeten vergunningen aanvragen die dan ook nog eens beoordeeld moeten worden. Volgens de ZLTO moet een boer die zijn vergunningen voor 2022 op orde wil hebben in december van dit jaar de aanvraag de deur uitdoen.

De ZLTO vraagt de rechter nu in een spoedprocedure om boeren uitstel te geven. Volgens de organisatie hebben ruim 400 Brabantse boeren met het onderwerp te maken.

Daarnaast zegt de ZLTO dat op dit moment nog niet in alle gevallen de techniek beschikbaar is om de stikstof die uit stallen komt te halveren.

Stalbranden

De luchtwassers die daarvoor gebruikt worden, hebben bijvoorbeeld bij de dierenbescherming een slechte naam. De luchtwassers reinigen niet de lucht ín de stal en zijn ook nog wel eens de oorzaak van stalbranden.

Stikstof is op dit moment een belangrijk onderwerp. Het is een bedreiging voor natuurgebieden. Nederland voldoet nog maar net aan de Europese normen voor stikstof.

Volgens een recent rapport van de Rekenkamer is het Nederlandse stikstofbeleid van de afgelopen jaren weinig effectief. Ruim veertig procent van de stikstof in Nederland komt uit de landbouw en Brabant is een belangrijke landbouwprovincie.