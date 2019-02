Boeren zitten met groot dilemma: milieuregels zorgen ervoor dat brand zich sneller kan verspreiden

BIEZENMORTEL - Door de stalbrand van afgelopen vrijdag in Biezenmortel is weer eens duidelijk geworden dat boeren voor een groot dilemma staan. Het vuur kon zich door de luchtwassers razendsnel door de stallen verspreiden. Daarbij kwamen zo'n 2500 varkens om het leven. Maar die luchtwassers zijn nodig om aan de strenge milieueisen te voldoen.

Drie van de vier stallen van de boerderij in Biezenmortel zijn verwoest. Terwijl de brand waarschijnlijk niet in de stallen, maar in de werktuigen-loods is ontstaan. Dat de brand zo snel om zich heen kon grijpen, komt volgens Linda Janssen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), door de luchtwassers in de stallen. ""Wanneer vuur het luchtkanaal bereikt, verspreidt het zich razendsnel van de ene kant naar de andere kant van de stal. Er is dan geen houden meer aan."

Dilemma

Bijna alle moderne varkensboerderijen in Brabant hebben luchtwassers om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. De wassers reinigen de lucht uit de stallen, voor die in de omgeving terechtkomt. Om die lucht naar de wassers te krijgen lopen er boven in de stallen luchtkanalen. Maar die luchtkanalen blijken bij stalbranden een groot gevaar.

"De laatste jaren is wetgeving, waaronder ammoniakwetgeving, aangescherpt. Door dit beleid zijn varkenshouders genoodzaakt om luchtwassers te bouwen. Een enorme investering waar de sector zelf niet blij mee is en waarvan de neveneffecten nu pijnlijk zichtbaar worden. Wij zetten in op maatregelen die emissies in de stal verminderen, maar het huidige beleid is daar niet op gericht", legt Janssen uit.

Een dilemma, want om aan de strenge milieuwetgeving te voldoen, kunnen veel varkensboeren niet zonder luchtwassers. Vaak is een luchtwasser de enige installatie die vanwege de milieuwetgeving is toegestaan.

Vragen vanuit de politiek

De PVV heeft Statenvragen over dit dilemma gesteld. De partij wil onder meer weten of de overheid er door subsidie- en stimuleringsregelingen op luchtwassers voor heeft gezorgd dat het brandgevaar in stallen is toegenomen en of het college bereid is om onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s van luchtwassers en hun luchtkanalen. Ook eist de PVV dat er maatregelen worden genomen om stalbranden zoals die in Biezenmortel te voorkomen.

Maatregelen

Er worden steeds meer regels opgesteld om de brandveiligheid te vergroten. Janssen: "Dat is in ieders belang. Een stalbrand is vreselijk voor de dieren, de boer en zijn gezin." Zo is het belangrijk dat boeren hun elektrische installatie laten keuren. Want kortsluiting is een van de belangrijkste oorzaken van stalbranden.

Ook de bestrijding van knaagdieren moet daarom meer aandacht krijgen. Als zij kabels aanvreten is er een grotere kans op kortsluiting. En er zouden goede brandalarminstallaties in technische ruimtes van boerderijen moeten komen. Dan kunnen branden in een vroeg stadium ontdekt worden. Maar het vroeg ontdekken van een brand is geen garantie om veel dode dieren en grote schades te voorkomen, als de brand zich razendsnel verspreidt.