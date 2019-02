Stalbrand in Biezenmortel ontstond waarschijnlijk in werktuigenloods: ‘Er was geen houden meer aan’

Het onderzoek naar de stalbrand is nog niet afgerond. Drie van de vier stallen op de boerderij in Biezenmortel zijn compleet verwoest, terwijl de brand waarschijnlijk niet in de stallen begon. De vierde stal heeft volgens de gemeente Haaren alleen rookschade. Hierin stonden 500 varkens die de brand hebben overleefd. In totaal waren er tijdens de brand 3000 varkens aanwezig in de stallen. De veearts is volgens de voorzitter van de POV nog steeds op de boerderij aanwezig. “Hij houdt de dieren goed in de gaten.”

Vreselijk drama

Nu begint voor de boer ‘het circus wat betreft verzekeringen’. Hij is er volgens Janssen helemaal kapot van. “Het is echt een vreselijk drama voor de boer en zijn gezin.” Zij voert het woord namens de boer die vannacht zijn bedrijf in vlammen op heeft zien gaan. “Als zo’n brand eenmaal uitbreekt is er echt geen houden meer aan.”

LEES OOK: Varkens gered bij grote stalbrand Biezenmortel, drie stallen volledig verwoest

Regels

De politie gaf eerder al aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er een strafbaar feit is gepleegd. Dat is ook volgens Janssen totaal niet aan de orde. “De boer doet echt alles om aan de regels te voldoen.” Maar juist die regels zorgen volgens haar voor dilemma’s voor de bedrijven. De luchtkanalen waardoor de brand zich volgens Janssen zo snel heeft kunnen verspreiden, horen namelijk bij verplichte luchtwassers. "Die luchtwassers zijn verplicht om onder andere de uitstoot van Ammoniak terug te dringen.”



Er branden vaker stallen af in Brabant. Daardoor worden er steeds meer regels opgesteld voor de boeren. Zij doen volgens Janssen genoeg om de kans op brand in een stal zo klein mogelijk te houden. “Zo zijn er permanente controles van de elektra bij alle boerenbedrijven. Ook wordt er van alles gedaan om ongedierte te bestrijden”, legt Janssen uit. Daarnaast wordt er volgens de voorzitter van de POV ook gewerkt aan brandalarmen in de technische ruimten van boerderijen.

De stalbrand in Biezenmortel brak vrijdagmiddag rond vier uur uit. Al snel werd duidelijk dat een groot deel van het vee niet meer te redden was. Er was veel rookontwikkeling, maar er zijn volgens de politie geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer is nog tot diep in de nacht bezig geweest met nablussen.