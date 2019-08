Van Laarhoven dankt minister vanuit Thaise cel: 'Meer oog voor gerechtigheid dan zijn departement'

Vrijdag sprak Grapperhaus met de Thaise regering over Van Laarhoven die in Thailand zijn straf uitzit van 75 jaar. De minister probeert de Thaise regering ervan te overtuigen dat de Tilburger zijn straf in Nederland moet uitzitten.

Briefje

NOS-verslaggever Albert Bos vroeg aan de Thaise advocaat van Van Laarhoven om zijn eerste reactie. Voordat het gesprek tussen Grapperhaus en de Thaise premier Prayut Chan-o-cha en zijn minister van Justitie plaatsvond, zei Van Laarhoven het volgende:

Ik kan niet speculeren over het gesprek, maar na vijf jaar denk ik dat we wat gerechtigheid verdienen omdat tot nu toe niemand ooit heeft bewezen dat we iets verkeerds hebben gedaan. Ik verdien mijn geld legaal in Nederland en betaalde alle belastingen. Dus als ik geld had witgewassen, dan deed ik dat in Nederland met medewerking van de Nederlandse inkomstenafdeling. Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om meneer Grapperhaus te bedanken voor zijn hulp en wat hij probeerde te bereiken in Thailand. Minister Grapperhaus heeft duidelijk meer oog voor gerechtigheid dan zijn departement.

Het briefje is handgeschreven in het Engels. Het is niet duidelijk of hij het zelf heeft geschreven of zijn advocaat.

Het briefje met de reactie van Van Laarhoven. (Foto: Albert Bos)

Bemoedigend gesprek

In zijn brief bedankt hij minister Grapperhaus en heeft hij het over zijn straf. Van Laarhoven is tot 75 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Hij werd veroordeeld nadat het Nederlandse OM het land in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de ex-coffeeshophouder had gevraagd.

Na het gesprek zei minister Grapperhaus tegen verslaggever Albert Bos dat het een ‘bemoedigend gesprek’ was. “De Thaise regering is bereid om met de deskundigen van mijn ministerie van Justitie te gaan kijken naar een mogelijke oplossing”, aldus Grapperhaus. Volgens de minister gaat hij op korte termijn met de Thaise premier weer verder praten over de oplossing.