Aziatische tijgermug terug in Brabant: tweemaal exemplaar gespot in Neerkant

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft lokvallen gezet in de buurt van de plekken waar de Aziatische tijgermug is gevonden. Ook zijn of worden rioolputten en waterpoeltjes geïnspecteerd of er zich larven van deze insect bevinden. De bestrijding wordt elke drie weken herhaald en duurt indien nodig tot het eind van het muggenseizoen (oktober). Hierbij worden potentiële broedplaatsen verwijderd of behandeld.



Gemeente na weken ingelicht

Midden juli werd in Neerkant een eerste exemplaar van de mug gevonden. De NVWA heeft daarna in de directe omgeving gekeken of er mogelijk meer van die insecten zitten. Tijdens die inventarisatie werd de tijgermug op 8 augustus opnieuw waargenomen. Een week later werd de gemeente op de hoogte gebracht.



Ook heeft de NVWA een brief gestuurd naar de mensen die in een gebied van vijfhonderd meter rond de vindplaatsen wonen. Hierin staat hoe de mug wordt bestreden en hoe mensen hieraan kunnen meewerken. Als het nodig is, komt een inspecteur van de NVWA tuinen onder de loep nemen en er eventueel actie ondernemen. Buurtbewoners wordt geadviseerd om geen water te laten staan in emmers, bakjes, vazen of gieters. Meer informatie staat in de informatiefolder over deze gevaarlijke mug, die met de brief is meegestuurd.



Eerder gesignaleerd in Eindhoven

Vorig jaar oktober werd de Aziatische tijgermug ook gezien in de omgeving van de wijk Heesterakker in Eindhoven-Noord. Voor zover bekend heeft dit niet tot ziektegevallen geleid. Het risico hierop in ons land is te verwaarlozen, omdat de infectie meestal in de tropische regio’s van Afrika, Amerika en Azië gebeurt. De mug steekt overigens vooral overdag en dat kan pijn doen, zo meldt de NVWA.



Het insect komt oorspronkelijk uit Azië en heeft zich via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte banden en Lucky-Bambooplantjes over grote delen van de wereld verspreid.

