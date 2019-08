Jongen (10) uit Waalwijk spoorloos, politie spreekt van 'urgente vermissing'

In Waalwijk is al vanaf kwart over drie vrijdagmiddag een jongen van tien jaar spoorloos. De politie spreekt van een urgente vermissing. Ze vraagt op Facebook en Twitter om hulp bij haar zoektocht.

De jongen heet Esrom en is vanuit de Carl Maria von Weberstraat in Waalwijk met onbekende bestemming verdwenen. Hij is licht getint, heeft kort zwart haar en is ongeveer 1,50 meter lang. De jongen heeft een normaal postuur en droeg een geel of wit shirt, een korte broek en plastic slippers.

'Neem contact op'

Mensen die hem gezien worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie: 0900-8844.