Aziatische tijgermug is niet meteen dodelijk, maar sla 'm wel dood als je 'm ziet

Wat is het gevaar van de Aziatische tijgermug?

"Deze mug is in staat een groot scala aan ziektes over te dragen. Het gaat om wel twintig virale infectieziektes. Onder meer de knokkelkoorts, ook wel dengue genoemd, chikungunya en zikakoorts kunnen via de tijgermug worden verspreid." Knols geeft aan dat een beet niet meteen dodelijk is, maar wel erg risicovol voor bepaalde groepen, zoals ouderen.

De mug krijgt deze ziektes wanneer zij iemand bijt die op dat moment zo'n ziekte heeft. Dus stel zij bijt iemand met dengue, dan kan de mug deze ziekte na een dag of vier overbrengen op een volgend persoon.

Helpen pillen, zoals bij malaria?

"Nee, er is geen vaccinatie voor deze ziektes, zoals bij malaria. Het kunt slechts uitzieken."

Hoe herken je een Aziatische tijgermug?

"De naam tijgermug doet misschien vermoeden dat het om een hele grote mug gaat. Maar hij is eigenlijk heel klein. Het is een zwart mugje, met wit-gestreepte pootjes. Aan die strepen dankt het zijn naam tijgermug. Verder is deze mug anders dan de 'gewone' mug. De tijgermug bijt namelijk meestal overdag."

Hieraan herken je een tijgermug. Foto: NVWA

Wat moet je doen als je Aziatische tijgermug ziet?

"Je kan 'm het beste doodslaan, maar niet pletten. Zo kan je zien of het inderdaad om een tijgermug gaat. Daarna kan je het beste melden bij de NVWA dat je een mug gevonden hebt. Of via de tijgermug alert app, die gratis te downloaden is."

Kan ik verder nog iets doen tegen de mug?

Zorg dat er geen aantrekkelijke broedplaatsen voor de mug zijn. "Een drinkbakje voor vogels, een emmer of laag regenwater in een kruiwagen zijn allemaal potentiële broedplaatsen voor de tijgermug. Zorg ervoor dat je geen stilstaand water in je tuin hebt. En kijk bijvoorbeeld ook in dakgoten, want die voeren het water niet altijd goed af. Een vijver is trouwens geen probleem als er vissen in zwemmen: die eten de larfjes op."

Hoe komt de Aziatische tijgermug eigenlijk in Nederland terecht?

De mug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar volgens de NWVA liften eieren soms mee bij de import van Lucky Bamboo stekjes of tweedehands banden. "Die banden moeten droog worden opgeslagen. Als er eitjes in de banden zijn gelegd en de banden worden nat, bijvoorbeeld omdat ze buiten nat worden tijdens een bui, dan kunnen de eitjes uitkomen en nieuwe muggen opleveren."