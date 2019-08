De stem van superfan Anna (17) galmt straks keihard door vol Philips Stadion: 'Heel raar'

Ze is naar eigen zeggen al PSV-supporter sinds ze uit de baarmoeder kwam. Met haar gezin gaat ze dus al jaren naar haar cluppie, maar nooit eerder stond ze op dat ene speciale plekje in het stadion: de middenstip. Anna voelt zich daarom extra vereerd met haar plekje in de reclame van de sponsor.

'Raar'

Het meisje stond zaterdagochtend in de finale met negen andere fanatieke PSV-fans. De Nuenense was stomverbaasd toen ze te horen kreeg dat ze de nieuwe stem van haar favoriete club werd. Aan het gegeven dat haar stem straks door het hele stadion klinkt, moet ze heel erg wennen. "Ik denk dat dat heel raar gaat zijn. Dus ik moet maar zorgen dat het mooi gaat worden. Anders doe ik mijn seizoenskaart weg denk ik."

De reclame waarin Anna de hoofdrol gaat spelen, wordt op 3 september opgenomen in het Philips Stadion. Ze mag die dag het clublied zingen op de middenstip. Iets waar ze nu al naar uitkijkt. "Ik ben blij dat het niet vol zit als ik moet zingen. Dat had ik waarschijnlijk niet gedurfd."

Op 22 september wordt de reclame voor het eerst op de grote schermen vertoond tijdens de wedstrijd PSV-Ajax en op Fox Sports. Dat haar stem straks door het hele stadion galmt, daar moet Anna nog even niet aan denken. "Nee, niet zeggen hoor! Daar word ik heel zenuwachtig van."

'Huh?! Da's dezelfde'

Waar Anna het meest naar uitkijkt? "Er zitten straks tijdens zo'n wedstrijd allemaal mensen om me heen die ik helemaal niet ken. Stel dat ze dat ze naar die schermen kijken en mij daar zien en ze zien mij vervolgens naast zich staan.Dan denken ze: 'Huh?! Da's dezelfde!'", lacht ze. "Dat lijkt me nou echt grappig als die mensen dat door krijgen, dat ik dat ben."