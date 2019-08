Jeffrey Herlings maakt sterke rentree na blessureleed: winst in eerste optreden sinds juni

Jeffrey Herlings in actie in het slot van vorig seizoen (foto: Ray Archer/KTM)

UDEVALLA -

Jeffrey Herlings heeft zaterdag grote indruk gemaakt door de kwalificatierace van de MXGP in Zweden te winnen. Het was de rentree van de 24-jarige motorcrosser uit Oploo. In juni liep hij een enkelblessure op bij de GP van Letland. Herlings verraste menigeen al door sneller dan verwacht terug te keren en stak nu dus zelfs de zege in zijn zak.