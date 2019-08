Waterskiër (18) botst op houten paal bij Veen, slachtoffer naar ziekenhuis

VEEN -

Een waterskiër van achttien jaar is zaterdagavond gewond geraakt bij een waterski-ongeluk op de Afgedamde Maas bij Veen. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes. Het was het tweede watersportongeluk in enkele uren tijd op de Maas. Eerder op de dag overleed een 23-jarige vrouw op deze rivier bij Neerlangel, gemeente Oss, nadat ze werd overvaren door een waterscooter.