Man met mes zet Albert Heijn op z'n kop, bedreigt mensen en slaat agent

Een man met een mes heeft zaterdagavond de Albert Heijn aan het Bloemenoordplein in Waalwijk op zijn kop gezet. Hij heeft daar mensen bedreigd, met spullen gegooid en een agent geslagen. Van tevoren bedreigde de man ook een stuk verderop op straat al meerdere mensen.

De man ging eerst met een mes langs bij familie, zo laat de politie weten. De precieze reden daarvan is volgens de politie nog niet duidelijk. Daarna is hij daar weggegaan en hij heeft onderweg naar de supermarkt andere mensen bedreigd en een auto vernield.

Pepperspray

Vervolgens ging hij de Albert Heijn in. De politie was toen al gebeld en zat hem al op de hielen. Eén van de toegesnelde agenten kreeg in de winkel klappen van de man. Hij gooide ook met spullen om zijn aanhouding te voorkomen. Hierop spoot de politie met pepperspray, maar de man bleef zich verzetten. Hierop werd een hondengeleider met hond ingeschakeld en kon de man alsnog worden ingerekend.



De politieman die werd geslagen, raakte niet gewond. De verdachte heeft wel wat verwondingen opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder van de politie gaat hij na zijn behandeling meteen naar de cel.

Volgens de melding die binnenkwam bij de politie, was de man naakt. Omstanders beamen dat echte niet. De toestand trok veel bekijks. Op foto's is te zien hoe tientallen mensen voor de supermarkt staan en toekijken.