Busje met drugsafval ontdekt bij camping Ponderosa in Ulicoten, gasten opgevangen in kantine

Het busje met drugsafval was in de bosjes geparkeerd. (Foto: Toby de Kort)

ULICOTEN -

Achter camping Ponderosa in Ulicoten is zaterdagavond rond halfelf een busje met drugsafval ontdekt. Volgens een getuige lekte er chemische vloeistof en ontstond er door de dampen in het busje explosiegevaar. "De belastingbetaler mag waarschijnlijk weer opdraaien voor het opruimen...", verzucht een politiewoordvoerder.