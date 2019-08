Koeriersbedrijf in waardevolle documenten overvallen, flinke buit meegenomen

DEN BOSCH -

Koeriersbedrijf Reviva aan De Tweeling in Den Bosch is zaterdagavond overvallen. Het bedrijf bezorgt onder meer reisdocumenten, zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart, maar ook simkaarten bij mensen thuis. De politie wil niet zeggen waar de buit uit bestaat, maar meldt alleen dat het gaat om 'waardevolle goederen'.