Afkoeling is in aantocht, maar tot woensdag wordt het afzien: check hier de actuele temperatuur

Mensen die na zaterdag alweer genoeg hebben van het hete weer, moeten nog even volhouden. Pas donderdag daalt de temperatuur. "We zien dat die dan echt een flinke duikeling maakt", vertelt Dorien Bouwman van Weer.nl. Maar tot die tijd blijft het afzien.

"Er is deze zondag hier en daar wat sluierbewolking, maar daar komt de zon gemakkelijk doorheen", vertelt Bouwman. "Waarschijnlijk wordt het nog een graadje warmer dan zaterdag. Ik denk dat we in grote delen van Brabant op 32 graden gaan uitkomen. Een tropische dag dus. Daarbij staat er ook nauwelijks wind."

Zonovergoten

Ook komende nacht blijft het helder en zo goed als windstil. "Dan wordt het iets minder koel dan afgelopen nacht, 14 tot 15 graden. Maar voor tropische plaknachten hoeven we voorlopig niet bang te zijn."

Maandag wacht ons hetzelfde weer. "Ook dan wordt het een zonovergoten dag", vertelt de weervrouw van Weer.nl. "Nauwelijks wind en opnieuw 32 graden." Dinsdag en woensdag volgen dat voorbeeld. "Al zal er dan wel iets meer bewolking zijn. Dan begint de kans op een pittige onweersbui aan het eind van de dag voorzichtig toe te nemen. Maar ik verwacht dat het droog blijft."

Buien

De nacht naar donderdag komen er wel wat buien aan. "Daar hebben we misschien ook donderdag overdag mee te maken. Dan zien we dat de temperatuur echt een duikeling maakt. Dan zitten we op een graad of 24, maar dat is nog steeds een aangename temperatuur."