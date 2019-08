Hittegolf komt eraan: 'Vijf dagen boven de dertig graden'

Na het wat herfstachtige weer van de afgelopen weken, keert de zon in alle hevigheid terug. Deze zaterdag wordt het 30 of 31 graden en dit weer blijft het zeker tot en met woensdag. "We stevenen af op een hittegolf."

"Deze zaterdag hebben we de hele dag mooie droge blauwe lucht en zonneschijn. De temperatuur schiet omhoog", vertelt Britta van Gendt van Weer.nl. "Bewolking maakt geen schijn van kans. In Eindhoven was het om kwart over negen 's ochtends al rond de 20 graden. Zaterdagmiddag komt daar nog minstens tien graden bij. Op veel plekken wordt het 30 of 31 graden. Alleen in het uiterste westen van de provincie wordt het iets minder warm, maar nog steeds zo'n 28 graden. Dat heeft vooral te maken met de wind. Die waait zwak - kracht 1 tot 2 - maar die gaat in de loop van de middag een beetje vanaf zee waaien. Dan komt daar net even wat frissere lucht binnen. Maar 28 graden is ook hartstikke mooi voor deze tijd van het jaar."

'Heerlijke temperaturen om bij te slapen'

Zondag wordt een vergelijkbare dag. "Er zal wel een wat frissere nacht tussen zitten", vertelt Van Gendt. "De temperatuur daalt onder een heldere hemel naar zo'n 12 tot 15 graden. Heerlijke temperaturen om bij te slapen."

Zondagochtend stijgt de temperatuur weer heel snel. "Ik denk dat het dan zelfs nog een graadje warmer wordt, 32 graden. Dat zijn erg hoge temperaturen, tropische waarden. Ook dan staat er weinig wind, vanuit het oosten. Af en toe zie je dan een paar toefjes sluierbewolking, maar niet meer dan dat."

'Nooit eerder zo laat in het jaar een hittegolf gehad'

En deze temperaturen houden nog wel even aan. Van Gendt twijfelt er dan ook niet aan dat we een hittegolf tegemoet gaan. "In Brabant hebben we een redelijk grote kans hierop. Niet alleen zaterdag en zondag hebben we te maken met temperaturen boven de 30 graden. Ook maandag, dinsdag en woensdag zitten we nog steeds op zo'n 30 tot 31 graden met daarbij flink wat zon. Om te spreken van een hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer worden waarvan drie dagen boven de dertig. Nou, met vijf dagen achter elkaar ruim 30 graden moet dat makkelijk gaan lukken."

Deze hittegolf wordt de derde van dit jaar in Brabant. Eind juni en eind juli was het ook al raak. "We hebben nooit eerder zo laat in het jaar een hittegolf gehad", vertelt Van Gendt. "Maar zo'n hittegolf is niet iets om je zorgen over te maken, hoor. Het is gewoon een zucht warme lucht die we over ons heen krijgen."

