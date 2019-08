Uitje met waterscooter gaat helemaal mis: vrouw (23) per ongeluk overvaren door een vriend

Het ongeluk op de Maas bij Neerlangel waarbij een 23-jarige vrouw overleed, was een 'verschrikkelijk noodlottig ongeval'. Dit meldt de politie. De vrouw werd overvaren door een waterscooter. De bestuurder was een vriend van het slachtoffer.

De man, een vriend van het slachtoffer, mocht zaterdagmiddag ook een rondje op de waterscooter varen toen het helemaal misging. "Bij terugkomst zag hij de vrouw over het hoofd", aldus de woordvoerder. Hulpdiensten hebben geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten

"Heel tragisch", zo omschrijft een woordvoerder van de politie het ongeluk. Volgens hem was er zeker geen opzet in het spel. Een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen, Gelderland, werd na het ongeluk aangehouden en gehoord. "Hij is later op de dag weer heengezonden, maar wel nog verdachte in deze zaak."

Onderzoek is klaar

De bestuurder had niet gedronken. Ook was de waterscooter helemaal in orde, zo blijkt uit onderzoek van de politie. "Het onderzoek is klaar. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of zij de man vervolgen."