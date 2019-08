Danstalentjes uit Bergen op Zoom pakken wereldtitel: 'Iedereen moest huilen van blijdschap'

Wereldkampioen, zo mogen Ivana en haar achtkoppige dansteam zich sinds deze zondag noemen. De danstalenten van dansschool Boogie Down uit Bergen op Zoom hebben namelijk de titel gepakt op het wereldkampioenschap streetdance in het Engelse Blackpool.

Het achtkoppige team van lerares Ivana Suijkerbuijk oefende keihard voor de titel. "We trainden elke dag twee uur de laatste twee weken. Daarvoor soms drie keer in de week", vertelt Ivana. En met succes: "Iedereen heeft gehuild van blijdschap toen we het hoorden."

Het optreden verliep volgens de apetrotse Suijkerbuijk 'foutloos'. En dat terwijl er zo'n twintigduizend mensen in de enorme zaal toekeken. "Het was een beetje spannend, maar ook wel heel leuk", is het nuchtere commentaar van winnares Sara over het koelbloedige optreden.

24-uur per dag

Van tevoren hadden Ivana en haar team Rusland als grootste concurrent ingeschat 'die trainen bijna 24-uur per dag', maar er bleken meer topteams aanwezig te zijn. Ivana: "Er waren best veel Aziatische teams, die hadden de bovenhand." Nummer twee werd uiteindelijk België.

Hoewel de winst al even gevierd werd achteraf, kunnen de danstalenten nog op een extra feestje rekenen. Ivana verwacht dat er nog een grote huldiging komt op de dansschool.

