16-jarige Cihan wil met Pegida-voorman in gesprek, maar wordt afgewimpeld: 'Ik keer je de rug toe'

EINDHOVEN -

De Pegida-demonstratie van deze zondag op het Stadshuisplein in Eindhoven trok weinig publiek. Maar de 16-jarige Cihan was net als een handvol aanhangers van de anti-islambeweging wel op komen dagen. Hij wilde in gesprek met Pegida-voorman Wagensveld, maar die had daar geen zin in.