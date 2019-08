Wel demonstreren, niet demonstreren: Pegida houdt Eindhoven al maanden in zijn greep

Pegida wil demonstreren maar ziet ervan af. Pegida gaat later wel demonstreren, maar dit loopt uit de hand. Pegida deelt flyers uit bij de moskee. Pegida wil toch demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Zondag zat Pegida-voorman Edwin Wagensveld in zijn eentje toch op het Stadhuisplein. Het zou je gaan duizelen en daarom zetten wij alle gebeurtenissen rondom Pegida in Eindhoven overzichtelijk op een rijtje.

De anti-islamorganisatie Pegida kondigde begin mei aan dat ze op de eerste dag van de ramadan met varkensvlees wilden gaan barbecueën voor de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. De demonstratie werd afgeblazen en er werden nieuwe demonstraties gepland.

Daarna zijn er nog heel veel aanvragen en afwijzingen geweest rondom een demonstratie van Pegida. Zondag wil Pegida weer gaan demonstreren, nu in het centrum van Eindhoven. Wat is er ook alweer allemaal in de tussentijd gebeurd? Een overzicht.

1 mei

Pegida kondigt aan dat het op maandagavond 6 mei een demonstratie wil houden op het parkeerterrein bij de Al-Fourqaanmoskee. De anti-islambeweging krijgt toestemming van de gemeente, maar mag niet gaan barbecueën zoals ze van plan was. Ook moet de demonstratie vroeger worden gehouden dan Pegida wilde: om acht uur moet de actie afgelopen zijn.

5 mei

Bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven zijn veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met de aangekondigde Pegida-demonstratie. Rondom de moskee hangen extra camera’s en er geldt een parkeerverbod. Een handjevol mensen is het niet eens met de manifestatie en organiseert een solidariteitsactie. Ze hangen de heg om de moskee vol met bloemen en lieve teksten.

6 mei

De gemeente plaatst zwarte schermen waar Pegida achter moet demonstreren. Op het laatste moment blaast de anti-islambeweging de demonstratie af omdat de ‘voorwaarden te streng zijn’. De gemeente bestrijdt dat en zegt dat Pegida al op 29 april over de voorwaarden van de demonstratie is geïnformeerd.

13 mei

Pegida kondigt een nieuwe demonstratie aan voor zondagavond 26 mei. Ze willen vanaf het centrum van de stad naar de Al-Fourqaanmoskee lopen, waar ze volgens de aankondiging ‘onder het genot van een lekker stukje vlees naar enkele toespraken zullen luisteren’.

17 mei

Burgemeester Jorritsma geeft toestemming voor de demonstratie. Dit keer zullen er geen zwarte schermen worden neergezet. Wel krijgen de demonstranten een specifieke plek op de parkeerplaats toegewezen en mogen ze niet barbecueën.

26 mei

De demonstratie loopt uit de hand. Een groep jongeren heeft zich verzameld om een tegengeluid te laten horen, maar zij bekogelen agenten en Pegida-demonstranten met stenen. De mobiele eenheid voert charges uit om de Pegida-demonstranten en de tegendemonstranten uit elkaar te houden. Daarna keert de rust weer terug.

28 mei

Pegida kondigt weer een nieuwe demonstratie aan voor zondag 1 juni. Ook heeft de organisatie weer een aanvraag gedaan om te barbecueën.

31 mei

De gemeente geeft Pegida geen toestemming om opnieuw te demonstreren bij de Al-Fourqaan moskee. Burgemeester John Jorritsma zegt dat de demonstratie te laat is aangevraagd. Pegida doet meteen een nieuwe aanvraag voor donderdag 6 juni. Op het Stadhuisplein verzamelden zich 150 aanhangers van WEARE1 voor een demonstratie tegen Pegida.

4 juni

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft voor de tweede keer een Pegida-demonstratie verboden. Hij is bang voor 'ernstige wanordelijkheden'. Na het verbod kondigt Pegida een nieuwe aanvraag voor zaterdag 8 juni aan.

5 Juni

De Nationale Ombudsman uit kritiek op de burgemeester vanwege het verbieden van de demonstratie. Hij zou het 'grondrecht van Pegida schaden' door de demonstratie te weigeren. Jorritsma zegt de kritiek van de ombudsman te begrijpen, maar achter zijn besluit te blijven staan.

11 juni

Pegida krijgt toestemming om opnieuw te demonstreren op woensdag 19 juni. Om 'wanordelijkheden' te voorkomen, moet dit van de burgemeester in het stadscentrum en mag het niet bij de Al Fourqaanmoskee. Pegida zegt alleen bij de moskee te willen demonstreren en kondigt een flyeractie aan bij de moskee uit protest. De gemeente geeft hier geen toestemming voor.

15 juni

De flyeractie van Pegida leidt zaterdag tot een confrontatie met tegendemonstranten. Er wordt niemand gearresteerd.

22 juni

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Wederom loopt een flyeractie van Pegida in de buurt van de moskee uit de hand. Tegendemonstranten gooien met bakstenen en eieren. Deze keer worden er wél mensen aangehouden. Onder meer Pegida-voorman Wagensveld en een ANP-journalist die wordt aangezien voor Pegida-demonstrant worden door de politie meegenomen.

24 juni

Pegida mag maandag van de gemeente wederom demonstreren in het stadscentrum. De actiegroep zegt tot het laatste moment te wachten met het besluit of ze op komt dagen. De actievoerders zijn het er opnieuw niet mee eens dat de demonstratie niet bij de moskee mag plaatsvinden.

26 juni

De politie roept jongeren op die eind mei stenen gooiden tijdens de demonstratie van Pegida, zich te melden. De politie zegt duidelijke beelden te hebben van de relschoppers. Ze kunnen zich tot 5 juli melden, daarna publiceert de politie de beelden.

8 juli

De politie geeft foto's vrij van dertien relschoppers die tijdens de Pegida-demonstratie van 26 mei onder meer met stenen gooiden. De politie deed eerder al een dringende oproep aan deze mannen om zich vrijwillig te melden. Niemand heeft zich gemeld, dus geeft de politie de foto's vrij.

10 juli

De eerste relschopper heeft zich gemeld. Het gaat om een minderjarige jongen uit Eindhoven.

25 juli

De politie houdt weer drie mannen aan die zich zouden hebben misdragen tijdens een tegendemonstratie bij de Pegida-demonstratie van eind mei in Eindhoven. Het gaat om mannen uit Eindhoven van 16, 19 en 23 jaar oud.

23 augustus

Pegida gaat voor het eerst op het Stadhuisplein in Eindhoven demonstreren. De gemeente stelde het Stadhuisplein als optie maar de voorzitter van Pegida, Edwin Wagensveld, wees dat steeds af. De voorkeur gaat uit naar een demonstratie bij een moskee. Ze kiezen nu toch voor het centrum van de stad.