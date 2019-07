Eerste relschopper meldt zich voor stenen gooien naar Pegida-demonstranten en politie

De foto van de jongen die zich gemeld heeft, is door de politie offline gehaald. Na enkele tips weet de politie ook wie een andere verdachte is, meldt de politie woensdag. Ook die foto staat niet meer online.

Eerder deed de politie al een dringende oproep aan deze mannen om zich te melden. Daarop kwam geen reactie waarop de foto's werden vrijgegeven.

Straten schoongeveegd

De ME moest de demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in de buurt van de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat afbreken, omdat een grote groep moslimjongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie gooide. De politie veegde de straten schoon in de omgeving van de moskee, waarna het rustiger werd in de wijk.

LEES OOK: Politie toont foto's van 13 relschoppers die stenen gooiden naar Pegida-demonstranten en politie

Tijdens de ongeregeldheden op 26 mei werden al tien verdachten van 14 tot 32 jaar gearresteerd. De politie hield daarna nog vier mensen aan. Die zijn inmiddels verhoord en voorlopig vrijgelaten.

LEES OOK: Rust keert terug na grimmige demonstratie bij Al-Fourqaan Moskee in Eindhoven, tien aanhoudingen