Politie toont foto's van 13 relschoppers die stenen gooiden naar Pegida-demonstranten en politie

Op de website van de politie zijn grote foto's van de verdachten te zien.

Tijdens de ongeregeldheden werden al tien verdachten van 14 tot 32 jaar oud gearresteerd. De politie daarna nog vier mensen aangehouden. Die zijn inmiddels verhoord en voor de duur van het onderzoek vrijgelaten.

Stenenregen

De ME moest de demonstratie op 26 mei in de omgeving van de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat afbreken, omdat een grote groep moslimjongeren met stenen en andere voorwerpen naar Pegida-aanhangers en de politie gooide. De politie veegde de straten schoon in de omgeving van de moskee, waarna het rustiger werd in de wijk.