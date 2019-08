Lichaam gevonden in het water in Den Bosch, politie doet onderzoek

Voorbijgangers hebben zondagmiddag een dode gevonden in de vaart bij de Mozartsingel in Den Bosch. Wat de identiteit van de dode is, is nog niet bekend.

Het lichaam werd rond twee uur vanmiddag aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe de persoon in het water is terechtgekomen en of er sprake is van een misdrijf. De politie is daarom bezig met een onderzoek. De omgeving rond het water is ruim afgezet met linten.

Vermiste vrouw

Sinds dinsdag is de 83-jarige Ciska Kapteijns vermist. Zij werd voor het laatste gezien in haar appartementencomplex aan de Van Ruusbroecstraat, dat in de buurt van de Mozartsingel ligt. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste vrouw gaat.