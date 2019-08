Redhead days beleeft zinderende eerste editie in Tilburg

Meer dan duizend roodharigen bij elkaar in het Tivolipark in Tilburg. (Foto: Redhead Days)

Vandaag is rood! Tenminste, in Tilburg. Duizenden roodharigen uit tachtig verschillende landen kwamen naar de stad voor de Redhead Days. En met de felle zon op hun blanke huiden betekende dat smeren, smeren en nog eens smeren.

Toch was dat voor de meeste bezoekers geen reden om weg te blijven. "Ik ben de hele tijd aan het smeren zodat ik niet verbrand, maar we moeten er wel bij zijn hé!" Velen van hen zoeken dan ook de schaduw op. "Het is echt veel te warm", zegt een van de bezoeksters. "Ze hebben niet genoeg schaduwplekken voor een roodharigenfestival."

Aan de nodige zonnebrand is wel gedacht, bij het 'zonnebrandstation' kunnen de bezoekers zich naar hartenlust insmeren. "Daar gaan we regelmatig naartoe", lacht één van hen.

Verhuisd

Jarenlang verzamelden de roodharigen zich in Breda, maar vanaf dit jaar is Tilburg het thuishonk. Volgens de organisatie was de verhuizing nodig, omdat ze in Breda te weinig subsidie kregen. In Tilburg kreeg het festival de financiën wel rond en dus was de keuze snel gemaakt. Een prachtige overzichtsfoto met alle roodharige bezoekers bij elkaar werd dit jaar dus gemaakt in het Tivolipark.

LEES OOK: Roodharigen kiezen voor Tilburg na ‘onduidelijkheid over verdeling subsidie in Breda'

Leven in de brouwerij

Ook de Tilburgse ondernemers zijn blij met de verhuizing, want het evenement brengt leven in de brouwerij. Reden voor café Peanuts om een nieuwe traditie te beginnen: een naaldhakkenrace. Die werd de voorgaande jaren ook in Breda gehouden en dus kon die volgens hen ook op de Tilburgse editie niet ontbreken. "Die rode meiden die zijn toch wel wat pittiger hoor. Lekker vurig, goed kunnen rennen en goed hun balans kunnen houden", aldus Dragqueen Selina Sugar, die voor de gelegenheid ook roodharig is.