Tim is voor de derde keer wereldkampioen Stratego, maar rijk wordt hij er niet van

BREDA -

Tim Slagboom uit Breda werd dit weekend in het Engelse Sheffield wereldkampioen Stratego, maar maandagochtend is hij alweer gewoon op weg naar zijn werk. Rijk word je namelijk niet van het spelen van Stratego. Zelfs niet wanneer je de beste van de wereld bent. Tim speelt 'puur voor de eer en de fun', vertelde hij maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.