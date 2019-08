Hobbytuinders houden hun hart vast na brandstichting: 'Hopelijk begint de ellende niet opnieuw'

De oorzaak van de brand van zondag is niet bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. "Ik vermoed wel dat het aangestoken is. Het is gelukkig slechts de vuilnishoop. Voor hetzelfde geld waren het weer de schuurtjes", zegt Piet.

Pyromaan?

In 2017 en vorig jaar gingen een kleine dertig schuurtjes in vlammen op. Ook op het nabijgelegen sportpark werden in dezelfde periode brandjes gesticht. Of de brandjes het werk waren van één of meerdere mensen is nooit duidelijk geworden. De politie heeft nooit iemand opgepakt.

Piet de Groot vertelt: "We hebben ontdekt dat er een kaars in een schaal met benzine geplaatst werd. Wanneer de kaars een paar uur heeft gebrand, komt de vlam in de buurt van de benzine. Vervolgens ontploft de zaak en er ontstaat een enorme een vuurzee."

Maatregelen

"We hebben meegemaakt dat de brandweer aan het blussen was en dat er even verderop opnieuw brand gesticht werd. Ik laat hier sindsdien niks meer van waarde staan. Want het is net of ze het ruiken."

De afvalberg die zondag is afgebrand.

De meeste schade na de reeks brandstichtingen is net weer hersteld. De huurders hopen daarom dat het bij het ene brand van zondag blijft. "Maar ik vrees dat het weer is begonnen. Ik had had al zo'n voorgevoel. Vorige week waren er al bermbrandjes in de buurt. Het is even afwachten, maar de rust is weg", zegt Piet.

Eerdere schade aan een huisje in het volkstuinencomplex.

De eigenaar van het complex, de gemeente Steenbergen, wil nog niet reageren zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de brand van zondag.