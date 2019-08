Armband van dubbeltjes als protest tegen de Duitse bezetter, 75 voorwerpen met een oorlogsverhaal

Het dragen van een armband die gemaakt was van dubbeltjes was in de Tweede Wereldoorlog genoeg om te worden aangehouden. De armbanden van Nederlands geld waren een vorm van stil verzet tijdens de Duitse bezetting. Het is een van de voorwerpen die te zien op de tentoonstelling Eindhoven Bezet, die zaterdag opent, naar aanleiding van 75 jaar bevrijding.

Miriam Castelijns uit Aalst is een van de mensen die reageerde op een oproep om een voorwerp te leveren waaraan een verhaal vast zit uit de oorlog. Een armband van dubbeltjes met de beeltenis van Koningin Wilhelmina. Ze kreeg het van haar moeder, die het weer had gekregen van de vrouw voor wie zij werkte.

Boete

In 1943 werd de vrouw aangehouden door de 'politieke politie'. Ze kreeg een boete van 35 gulden, destijds een enorm bedrag. De vrouw wilde daarna van de armband af en gaf hem dus weg. Daarna is de armband nooit meer gedragen en verdween in een kast. Ook de bekeuring is keurig bewaard gebleven. "Gelukkig kunnen we nu dragen wat we willen, omdat wij in vrijheid leven. Heftig dat je voor zo'n armband al kon worden aangehouden", zegt Miriam.

Het zijn juist dit soort bijzondere verhalen die bij de 75 voorwerpen horen die vanaf zaterdag te zien zijn tijdens de tentoonstelling Eindhoven Bezet in het Van Abbemuseum in Eindhoven. 75 tastbare herinneringen. Een radio die verstopt zat in een boek, een jodenster en een helm van de SS zijn zomaar enkele voorbeelden van wat er te zien is.

Metaaldetector

Stadsarcheoloog Nico Arts is tevreden met het resultaat. "Het gaat ons niet zozeer om de voorwerpen, maar om de verhalen erachter. Die kunnen mensen op de tentoonstelling lezen in een catalogus." Volgens Arts worden er 75 jaar na de oorlog nog steeds voorwerpen gevonden uit die periode. Vooral met metaaldetectoren komen er vaak muntjes te voorschijn. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woonwijk als Meerhoven.

Tegelijk met de tentoonstelling van oorlogsvoorwerpen die mensen hebben bewaard is er ook nog een indringende tentoonstelling te zien van kunstenaars die ooggetuige waren van oorlogen en conflicten.