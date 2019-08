Anne had een droom en gelukkig heeft ze zelf nog mogen meemaken dat die uitkwam

Als op een zomerse dag de zon door de bomen komt, is de idylle compleet. De boshut, het tiny house ernaast en ook de schrijfhut liggen er prachtig bij. Zo had Anne Pillen het vast graag gezien. Overal staan installaties van Wessel Verrijt, de kunstenaar die er op dit moment aan het werk is. Ze waren zondag nog te zien in een processie door Baarle-Nassau.

De hut in de bossen bij Baarle-Nassau werd net na de oorlog, in 1947, gebouwd. De hut was van dichteres en oud-verzetsstrijder Sonja Prins. Zij woonde er tot haar overlijden, op 96-jarige leeftijd, in 2009.

Annes dierbaren bij de boshut: zoon Wilco, regisseur Marieke en echtgenoot Eric. (foto: Rick Leenes)

Met Annes man Eric van Vliet lopen we het huisje binnen: 'Annatopia' heeft hij het genoemd. Het ademt historie. Van Sonja Prins natuurlijk, maar ook van zijn Anne: "De fotokopieën aan de muur, de stickers aan de wand. Dat zijn allemaal ideeën van Anne."

Kindertijd

Eric is emotioneel als hij over haar vertelt. Het verdriet is nog vers: "Ik kende haar 38 jaar. We waren bevriend sinds onze kindertijd. Ik reed op mijn brommer langs en zij vond me stoer. We hebben altijd alles samen gedaan."

Waar Anne creatief was, is Eric technisch en dat was een goeie match bij het opknappen van de boshut. Eric zette er een tiny house naast, zodat kunstenaars het wat comfortabeler hebben: "Alle voorzieningen zijn er: je kunt er koken en douchen. Er is warm water en een toilet."

Bikkel

Maar daar maakt niet iedereen gebruik van: "Er hebben ook kunstenaars onder primitievere omstandigheden hier gewoond. Zij wilden toch in de boshut zelf slapen. Maar dat is niet iedereen gegeven, om als een bikkel daar in de winter te bivakkeren."

Kunstenaars die in Annatopia aan de slag willen, moeten van tevoren met een plan komen. Eric: "En dan blijkt achteraf toch vaak dat er iets heel anders uitkomt omdat de omgeving iets heel anders uitlokt."

Concentratiekamp

Annatopia is binnenkort het decor van de Midzomernachtsdroom van Shakespeare. Oud-bewoonster Sonja Prins had een bijzondere band met deze voorstelling, legt regisseur Marieke Habraken-Meijers uit: "Sonja heeft in het concentratiekamp Ravensbrück gezeten. Daar heeft zij op haar eigen wijze het stuk herschreven. En dat heeft ze met vrouwen die ook gevangen zaten opgevoerd voor de Duitsers, als kerstspel. Dat was gewaagd en dat eigenzinnige is mee naar hier gekomen en Anne kon dat heel erg waarderen."

Anne vroeg Marieke vlak voor haar overlijden om de Midzomernachtsdroom op te voeren: "Een heel fijne manier om de levenslust van deze plek ook ook levend te houden."

De uitvoeringen zijn op zaterdag 14 september bij Annatopia in Baarle-Nassau, kaarten zijn hier te koop.