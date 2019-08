Heftig ongeluk, mogelijk na ruzie, zorgt voor flinke ravage in Den Bosch, 'bestuurder was bebloed'

Volgens een woordvoerder van de politie ging er mogelijk een vechtpartij aan het ongeluk vooraf. Omstanders bevestigen dat op hetzelfde tijdstip een stuk verderop inderdaad gevochten werd. Of het een met het ander te maken heeft is niet bekend.

Een jongen die bij de kapper zat hoorde de auto met een hele hoge snelheid aankomen. "Ik hoorde een harde klap en dingen rondvliegen. Toen ging ik naar buiten." Eenmaal buiten zag hij toen hoe de bestuurder tegen meerdere geparkeerde auto's botste. "Die andere auto schoof naar achter en hij vloog over de kop."

De bestuurder van de grijze Peugeot klom vervolgens uit de auto en probeerde te vluchten. "Ik zag dat zijn gezicht een beetje bebloed was en een van zijn armen zat helemaal onder. Een paar mensen zijn er achteraan gegaan en hebben hem kunnen pakken." Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zal daar worden aangehouden. In verband met de vechtpartij is er ook nog een andere man aangehouden.

Op de weg lagen na het ongeluk boodschappen en kapotte verpakkingen. Een van de personen die zegt bij de vechtpartij betrokken te zijn geweest nam een groot deel van die spullen mee. De ravage is inmiddels opgeruimd, de paaltjes zijn verdwenen.

De politie is druk bezig helder te krijgen wat zich nu precies heeft afgespeeld rondom het ongeluk en verwacht daar op z'n vroegst dinsdag meer over te kunnen zeggen.