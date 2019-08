Het is bijna geschiedenis: Sloop historische LIPS-fabrieken in Drunen van start

Voor John Junggeburth, directeur van het sloopbedrijf Maton – De Rooij, is de sloop van de voormalige LIPS-fabriekspanden niet ‘zo maar’ een klus. “Ik kom zelf uit de omgeving en weet niet anders dan dat deze hallen hier stonden. Het is echt wel een bijzondere klus. De sloop trekt ook best veel bekijks, regelmatig staan er mensen bij het hek om foto’s te nemen.”

'Op deze plek hebben honderden mensen gewerkt'

De sloop wordt ook gadegeslagen door Bart Beaard van de Heemkunderkring Onsenoort Drunen. Bij hoge uitzondering en onder begeleiding mag hij samen met Omroep Brabant de sloop iets dichterbij bekijken. “Natuurlijk doet dit iets met je. Niet alleen als mens, maar als Heemkundekring Onsenoort hebbe we er ook veel mee te maken gehad. Hier op deze plek hebben honderden mensen gewerkt en nu is het op een haartje na geschiedenis.”

Die geschiedenis blijft in Drunen in de toekomst nog deels tastbaar. Het eerder weggehaalde carillon van de LIPS-fabriek, komt op een andere plek terug in het dorp

In Drunen werden zestig jaar lang klokken en scheepsschroeven gegoten

Uit het sloopmateriaal wordt in Drunen een nieuwe kiosk gebouwd

John Junggeburth van het sloopbedrijf heeft nog een nieuwtje, want sommige onderdelen van de fabriek zijn op verzoek van de gemeente Heusden uit de sloop gered. “Je moet denken aan stukken trap, deksels en andere kenmerkende stukken uit de hallen.” De ‘restjes’ van de fabriekshallen gaan waarschijnlijk gebruikt worden om in het centrum van het dorp een kiosk te bouwen, een permanente kiosk. Een nieuwe kiosk uit sloopmateriaal van de oude LIPS-fabrieken.