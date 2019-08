Lips-fabrieken worden afgebroken, maar enkele onderdelen worden van de slopershamer gered

In Drunen is gestart met het slopen van de historische Lips-fabriekshallen.

DRUNEN -

In Drunen is een start gemaakt met de sloop van de voormalige Lips-fabrieken. Een sloop die kan rekenen op nogal wat belangstelling en die nostalgische herinneringen oproept bij veel Drunenaren. Bij Lips in Drunen werden bijna zestig jaar lang klokken en scheepsschroeven gegoten.