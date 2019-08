Boswachter vindt honderden vuilniszakken met drugsafval, 'er moet ergens flink zijn geoogst'

Het afval lag op een bekende dumpplek voor de Brabantse boswachter. Hij vindt er namelijk wel vaker iets. Maar maandagmiddag leek het wel alsof er een vrachtwagen was langs gereden om zooi te dumpen. "Het is echt absurd. Zó ontzettend veel", vertelt De Jonge. "Ik werd gebeld door iemand die een hoopje vanuit de trein had gezien. Toen ik er kwam, zag ik dit. Vier gigantische bergen met zakken potgrond, plantenresten en kleine vaten met bemestingsmiddel." Het lijkt wel een vuilnisbelt.



Boswachter Erik de Jonge vond maandag gigantisch veel drugsafval. (Foto: Erik de Jonge)

De rommel is niet alleen een ellende voor de natuur, maar ook voor de eigenaar van het land. Die moet de rekening betalen. Je kunt nou eenmaal niet zomaar met zo'n zak drugsafval naar de milieustraat rijden en het daar afgeven. "We moeten eerst uitzoeken van wie de grond is. Een gedeelte is van ons en het andere gedeelte is of van de gemeente of van de provincie. Het is in ieder geval een dikke rekening. Hier moet een vrachtwagen voor komen en die moet meerdere keren rijden om alles weg te krijgen."

War on Drugs

De boswachter doet zelf uitgebreid onderzoek naar de dumpingen. "De politie komt hier niet meer voor. Dit is zo professioneel ingepakt en gedumpt, je vindt de daders (waarschijnlijk) toch niet. Je vindt nooit enige aanwijzingen. Ik snap het wel dat de politie niet komt, maar frustrerend is het wel. Dat je zo makkelijk en ongestraft kunt lozen."

Als het aan De Jonge ligt wordt het doodlopende straatje voortaan afgesloten met een hek. "Het houdt het dumpen van drugsafval niet tegen, maar wel op deze plek." De boswachter mag het echter niet zelf bepalen en regelen. De gemeente heeft hier ook nog een dikke vinger in de pap. Ze zijn samen in gesprek hierover, maar er is nog geen knoop doorgehakt.

De Jonge gaat onderhand geloven dat afvaldumpingen er 'gewoon' bij horen. "Ik was op vakantie in Zweden en heb daar honderden kilometers gereden en ben er geen enkel weggegooid snoeppapiertje langs de kant tegen gekomen. Ik heb er geen enkele afvaldumping gezien. Het kan dus wél!" Daarom moet er in Nederland iets veranderen. "Er is hier écht iets goed mis. We hebben natuurlijk een gigantische drugsmarkt en drugsproductie. Als er veel wordt geproduceerd heb je ook veel afval. Helaas."

Boswachter Erik de Jonge vindt wel vaker gedumpt afval op die plek. (Foto: Erik de Jonge)

Internationaal

Die drugs is niet alleen voor Nederlandse gebruiker. Er verdwijnt ook veel naar het buitenland. Daarom had De Jonge onlangs een interview met de BBC en later deze week spreekt hij een Australische nieuwszender toe. "Ik probeer zo de markt aan te spreken. Want ook het gebruik in het buitenland zorgt ervoor dat er bij ons zoveel gedumpt wordt. En onze natuur staat al zo onder druk."