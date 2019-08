Groot, groter, grootst: ketels van 1000 liter gevonden in drugslab 2.0 in Fijnaart

Het speedlab bij Fijnaart heeft maandagavond zijn geheimen prijsgegeven. De inhoud bleek een stuk zorgwekkender dan gedacht: er kon in één keer heel veel amfetamine worden gemaakt. En het professionele niveau van de drugsfabriek in zijn geheel is ook opvallend. Alsof de drugswereld een groei doormaakt.

Buurtschap Zwingelspaan is nauwelijks bekomen van de schrik. Een lab zo dicht op diverse dijkhuizen en achtertuintjes is niet iets waar iedereen heel blij van wordt.

LEES OOK: Duizenden liters chemicaliën komen tevoorschijn bij de ontmanteling van het drugslab bij Fijnaart

Buren leggen nu een verband met een verbouwing van de loods net voor de zomervakantie. De shovel die bij de inval gebruikt werd, stond volgens hen al een paar dagen geparkeerd in de buurt van Fijnaart. Maar niemand zag dit echt aankomen.

De buurt sprak maandag vooral over de perenpluk die begonnen was, in de boomgaard naast de drugsloods. Tot het middaguur. Toen het ineens wemelde van de agenten aan de Tonsedijk en het arrestatieteam drie mannen uit het lab plukte. Twee Tilburgers en een man uit Zoetermeer.

Ook de broer van de eigenaar was op het terrein en werd eventjes vastgehouden maar kon snel weer gaan. De schrik was van zijn gezicht af te lezen toen hij het terrein verliet. Net als zijn broer is hij niet gearresteerd.

Die broer runt er een metaalbedrijf. Hij verhuurde de ruimte in het hart van het complex sinds kort. Niet aan de mannen die maandagmiddag in de boeien zijn geslagen. Aan wie dan wél, dat laat hij liever in het midden. "Ik was pas nog binnen en zag niks bijzonders", verklaarde hij verbouwereerd kort na de inval. "Alleen dozen op stellages. De huurders koelden er drank, zeiden ze."

De drugsproducenten hadden alles zorgvuldig afgeschermd. Als je naar binnen keek was er niks bijzonders zichtbaar: een betimmerde ruimte in een ruimte en de schuifdeur van de koelruimte.

Reusachtige vaten

Acht uur lang waren specialisten bezig met de ontmanteling. Gasflessen, de typische blauwe vaten, jerrycans, pollepels, tuinstoelen, emmers en flesjes. En duizenden liters chemicaliën.

Alleen al aan de zeven reusachtige vaten van ieder 1000 liter is te zien dat het een lab was waar flink wat geproduceerd kon worden. Alles werd maandag met de vorkheftruck naar buiten gebracht. Ook de 'fabriek' zelf. En daar was wat bijzonders aan te zien.

Het lijkt er op dat in het lab twee zware productielijnen stonden. Twee ketels van ieder duizend liter en twee distillatiekolommen voor het zuiveren van de amfetamineolie.

De kookketels hadden ook een bijzondere eigenschap, volgens mensen die er kijk op hebben: ze zijn multifunctioneel. Je kan er mogelijk ook grondstoffen mee maken zoals BMK, dat wordt gebruikt voor amfetamine en crystal meth.

Zeldzaam ook, de vorm: vierkant. Alle ketels zijn rond, deze niet. Waarom is nog onduidelijk. Is het de handtekening misschien van de maker? Wie zal het zeggen? Aan het laswerk te zien gaat het in ieder geval om een vakman.

Volgens insiders is dit een goed voorbeeld van hoe labs de laatste jaren groter en groter worden. Zorgvuldig opgebouwd met goede apparatuur door mensen die weten wat ze doen. Drugslab 2.0, om maar in populaire termen te blijven.

Hadden labs vroeger een capaciteit van eerst zo'n 60 liter en daarna een paar honderd liter nu is het 2000 liter. Daarmee kunnen ze in korte tijd veel meer maken. Wel zo efficiënt. Want ook in de drugwereld is tijd geld.

Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie. Brabantse xtc en speed gaan de hele wereld over. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.