Bob (24) was zes uur bezig met het opruimen van 2500 bierkratten na zijn stunt: 'Het was het waard'

Zichtbaar vermoeid zitten Bob en zijn vrienden naast 32 pallets vol bierkratten. Ze sliepen 's nachts naast hun bouwwerk om te voorkomen dat voorbijgangers er met de kratten vandoor gingen, voor het statiegeld.

Bobs ouders kwamen maandagavond rond halftien thuis van hun vakantie naar Ibiza. Daar stonden een enorm piratenschip, een kasteelmuur en een zwembad op hen te wachten. Ook was er een heuse een vuurwerkshow. "De stunts worden ieder jaar groter en gekker. Het was geweldig. Zelfs de buren waren tot diep in de nacht op het feestje", lacht Bob.



Het was groot feest in de straat van Bob.







'Snel op kamers'

Een dag later kunnen zijn ouders er nog steeds om lachen. "Het duurt niet lang meer voordat hij op kamers gaat. Het wordt nu wel tijd", grapt zijn vader Jos. Ook hij stond 's nachts te genieten met een biertje in de hand. "Ik vind het prachtig, vooral omdat hij zelf alles weer moet opruimen."

Toch kan Bob na al die jaren wel op tegenacties rekenen. "Als hij gaat trouwen of op zichzelf woont, dan gaan we helemaal los", lacht moeder Daniëlle. "We hadden natuurlijk wel verwacht dat hij weer iets zou uithalen. Toch hadden we niet gedacht dat het zo enorm groot zou zijn. Hij heeft zichzelf weer overtroffen."

Kasteel en doolhof

Het is niet het eerste geintje van Bob. Hij heeft inmiddels naam gemaakt in de buurt. Het begon allemaal in 2016 met een zwembad van bierkratten. Daarna volgden een kasteel van bananendozen en een doolhof van bierkratten.

Bavaria kwam de kratten rond het middaguur ophalen. Ook volgend jaar gaan Bob en zijn vrienden weer aan de slag. "De eerste plannen liggen al weer klaar. Ik stop pas als de bankrekening leeg is."