Ondanks verdrinkingsgevallen en ongelukken blijft zwemmen in open water en rivieren enorm populair

“Nee, daar heb ik geen begrip voor”, zegt een moeder die met haar kind aan het pootjebaden is in de Merwede bij Woudrichem. “Ik ben hier opgegroeid en weet wat de risico’s zijn.” Een andere strandganger is nog wat stelliger in zijn oordeel. “Voor mij is dat echt onzin.” Een opa die met zijn kleinkind in de rivier aan het zwemmen is, zegt dat je overal moet opletten. “Ook in een zwembad zijn risico’s, maar hier moet je wel extra alert zijn.”

Verboden of niet

Slechts één stuk strand bij Woudrichem is aangewezen als officieel strand. Op een informatiebord van de provincie staat aangegeven dat je daar wel mag zwemmen. Bij de overige strandjes is het volgens het informatiebord verboden om te zwemmen, maar niemand trekt zich daar iets van aan. Overal wordt gezwommen, verboden of niet.

In Woudrichem wordt nog volop in de rivier gezwommen

Stuk voor stuk zeggen de zwemmers de risico’s van de rivier, de stroming en de kribben te kennen. Het gaat dan voornamelijk om strandgangers die hier wonen, zijn opgegroeid en bekend zijn met de rivier. “Je moet vertrouwd zijn met het water”, zegt stadsgids Jos Korthout, dan is er geen enkel probleem. “Als je een goede zwemmer bent kan je ook nog wel een stukje verder de rivier op, maar het blijft uitkijken voor de scheepvaart.”