Aantal verdrinkingsdoden vorig jaar gestegen tijdens hete zomer: 'Volwassenen onderschatten gevaren'

De stijging heeft voor een belangrijk deel te maken met de hittegolf van vorig jaar, zegt Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland. "Meer mensen zochten verkoeling, dan is het logisch dat er meer mensen risico lopen." De meeste drenkelingen werden dan ook geregistreerd in juni en juli.

Opvallend is dat het niet kinderen, maar vooral volwassenen zijn die de laatste jaren vaker verdrinken. Vooral Duitsers en Polen die hier zwemmen worden vaak slachtoffer. Zeilstra: "Dat is iets wat wij zelf ook al hadden geconstateerd voordat deze cijfers naar buiten kwamen."

De Reddingsbrigade vertaalde waarschuwingsposters om die reden ook al naar het Duits en Pools. Hierin wordt onder andere gewaarschuwd voor de gevaren van koud water en stromingen.

Posters van de reddingsbrigade zijn er nu ook in het Pools en Duits. (Foto: Reddingsbrigade Nederland).

Gevaren van zwemplassen

Of deze groep ook minder goed kan zwemmen, kan Zeilstra niet zeggen. Wel denkt hij dat ze niet altijd op de hoogte zijn van de gevaren van het zwemmen in Nederland. "Ze zwemmen hier in water waar ze de risico's minder goed kennen. Dat merk je aan de kust, maar ook in het binnenwater. Je weet nooit wanneer een plas dieper wordt. Op sommige plekken kun je na 30 meter nog staan, in andere plassen is het op 5 meter van de kant al 10 meter diep."

Wat ook meespeelt is dat veel mensen nog altijd overschatten hoe goed ze kunnen zwemmen. "Als je in open water zwemt kan het gebeuren dat je kramp krijgt. Dat heeft niks te maken met hoe goed je kan zwemmen. Als je dan ver van de kant bent, kan dat dodelijk zijn."

Maar ook veel lokale bewoners onderschatten de risico's regelmatig. Volgens de Reddingsbrigade zou het helpen als kinderen niet alleen zwemles krijgen in zwembaden maar ook leren zwemmen in plassen. "Een zwembad is een gecontroleerde omgeving. Het lijkt weliswaar op het zwemmen in een plas, maar het is niet hetzelfde."

Aankomende hittegolf

Met voorspelde hittegolf van deze week zullen naar verwachting ook de komende week weer veel mensen het water opzoeken. De Reddingsbridage zal hier echter geen extra maatregelen voor nemen. "Wij zetten onze capaciteit altijd al volledig in. Er is dus geen reservepoule waar we uit kunnen putten." Het is dus ook vooral zelf opletten geblazen.