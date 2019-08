Nog steeds onduidelijk hoe de silo bij betonbedrijf Bruil in Geertruidenberg kon instorten

Het is een week geleden dat een gloednieuwe silo bij betonbedrijf Bruil in Geertruidenberg is ingestort. De schade loopt in de miljoenen. Volgens directeur Oscar Dekkers duurt het nog weken voordat duidelijk is hoe dit kon gebeuren.

De directeur hoopt dat dinsdag de situatie bij het bedrijf veilig is. “Iedereen is benieuwd hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Contact met omwonenden

De afgelopen dagen heeft de directeur veel contact gehad met omwonenden die verhaal kwamen halen. Veel auto’s zaten ook onder het stof door het instorten van de silo. “We hebben bij alle mensen een brief onder de ruitenwissers gestopt. Zij worden door onze verzekeraar geholpen als de auto niet schoon is geworden door een wasbeurt.”

De omgeving heeft veel begrip voor de situatie en de directeur is daar blij mee. “Wij doen er alles aan om de schade die anderen door onze overlast hebben, op te lossen.”

Bijeenkomst

Dekkers is donderdag bij de burgemeester van Geertruidenberg en de wethouder geweest. “We gaan binnen een paar weken een bijeenkomst voor omwonenden organiseren. We weten dan ook meer over het ongeluk. Bewoners kunnen dan ook vragen stellen.”

De komende maanden gaan de kranen van het terrein af en wordt er onderzocht hoe de silo heeft kunnen instorten. De schade loopt in de miljoenen. “En dan hebben we het niet over twee miljoen.”

