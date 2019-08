Dierenactivisten dachten dat ze naar huis mochten, maar bus bracht ze naar het politiebureau

De dierenactivisten in de varkensstal.

DEN BOSCH -

Dierenactivisten van Meat The Victims dachten na de bezettingsactie in Boxtel dat ze naar huis konden reizen. Dat zou zijn omgeroepen in de bus waarin ze na de actie werden vervoerd, zei een van hun advocaten dinsdag tijdens een regiezitting. De bus bracht hen echter naar het politiebureau, waar ze werden vastgezet. Volgens de advocaat zijn zijn cliƫnten daar ook te lang vastgehouden.