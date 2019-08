VIDEO: Wagens van de Brabantsedag worden niet gesloopt, maar krijgen een nieuwe bestemming

HEEZE -

Traditiegetrouw hoor je in Heeze na de Brabantsedag het geluid van slijptollen en kettingzagen. Want dan worden de wagens, waar maanden aan gebouwd is, weer afgebroken. Maar dit jaar niet. Doordat de wagens steeds mooier en spectaculairder worden, is er veel interesse om ze te kopen. Hier kun je zien, waar je binnenkort de wagens kunt tegenkomen.